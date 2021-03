Wolf, nuovo tecnico del Leverkusen: “Società ambiziosa, abbiamo tutto per conquistare l’accesso all’Europa” (Di martedì 23 marzo 2021) Hannes Wolf è il nuovo tecnico del Bayer Leverkusen dopo l’esonero di Peter Bosz. Egli proviene dalla DFB, dove allenava l’Under 18 tedesca: “Sono molto felice della fiducia che il club ha riposto nei miei confronti. Il Bayer Leverkusen non è una squadra qualsiasi, da molti anni è uno dei club più importanti del calcio tedesco. È una Società ambiziosa, abbiamo tutto per conquistare l’accesso alla coppe europee, dovremo dare il massimo in queste ultime partite”. Foto: Twitter Bayer Leverkusen L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021) Hannesè ildel Bayerdopo l’esonero di Peter Bosz. Egli proviene dalla DFB, dove allenava l’Under 18 tedesca: “Sono molto felice della fiducia che il club ha riposto nei miei confronti. Il Bayernon è una squadra qualsiasi, da molti anni è uno dei club più importanti del calcio tedesco. È unaperalla coppe europee, dovremo dare il massimo in queste ultime partite”. Foto: Twitter BayerL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

gaixmalik : voglio farmi dei nuovo amici quindi mi presento :) mi chiamo gaia, amo gli one direction, twilight, teen wolf e maz… - andreafabris96 : ??? #BayerLeverkusen, UFFICIALE: esonerato Peter #Bosz ????. Il nuovo tecnico sarà Hannes #Wolf ????. #Bundesliga ???? ? - Wolf_InTheNight : @blurosmello Ma anche lo shooting di Dayane è nuovo? - tinywylan : dal ridere perché pensavo al vine on all levels except phisical I am a wolf e vi giuro non so come cazzo ho fatto a… - wolf_felina : RT @virginiaraggi: Molti di voi avranno sicuramente notato l'avvio dei cantieri in via Giulia, nel Municipio I, nel centro di Roma. Proprio… -

Ultime Notizie dalla rete : Wolf nuovo Francesca Battiato, Mr. Las Vegas E' il nuovo singolo che mette in evidenza la crescita dell'artista . Il linguaggio è più diretto e ...a Jack Dawson nel film "Titanic" che diventa una sorta di Jordan Belfort protagonista di "The Wolf ...

Aston Martin Vantage F1® Edition, dal circuito alla strada Aston Martin Vantage F1® Edition, dal circuito alla strada ... con la possibilità di bande e cuciture a contrasto Lime Green, Obsidian Black, Wolf Grey o Spicy ... una grafica esclusiva, quadruplo terminale di scarico e un nuovo design dei cerchi in lega da 21" ...

Bayer Leverkusen, il nuovo tecnico Wolf: "Abbiamo tutto per conquistare l'accesso alle coppe" TUTTO mercato WEB Andrea Denver è fidanzato? L’ex gieffino risponde Andrea Denver: il modello ed ex gieffino racconta ai follower di Instagram se è fidanzato o no e come va la sua relazione con Anna Wolf.

Bayer Leverkusen: a fine anno Wolf sostituirà Bosz Il Bayer Leverkusen ha annunciato il cambio di allenatore a fine stagione con Hannes Wolf che sostituirà Peter Bosz ...

E' ilsingolo che mette in evidenza la crescita dell'artista . Il linguaggio è più diretto e ...a Jack Dawson nel film "Titanic" che diventa una sorta di Jordan Belfort protagonista di "The...... con la possibilità di bande e cuciture a contrasto Lime Green, Obsidian Black,Grey o Spicy ... una grafica esclusiva, quadruplo terminale di scarico e undesign dei cerchi in lega da 21" ...Andrea Denver: il modello ed ex gieffino racconta ai follower di Instagram se è fidanzato o no e come va la sua relazione con Anna Wolf.Il Bayer Leverkusen ha annunciato il cambio di allenatore a fine stagione con Hannes Wolf che sostituirà Peter Bosz ...