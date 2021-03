Watch Dogs Legion GRATIS nel Weekend

(Di martedì 23 marzo 2021) Ubisoft annuncia chesarà disponibile gratuitamente dal 25 al 29 marzo sulle piattaforme Xbox One, Xbox Series X S, PlayStation®4, PlayStation®5*, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC. Inoltre, domani sarà disponibile il pre-load. Tutti i personaggi della Londra del futuro saranno reclutabili e giocabili durante ildi Prova Gratuita sia nella modalità single-player che in quelle online. I giocatori potranno esplorare tutte le attività dell’open world, come giocare a freccette al pub locale e partecipare a combattimenti a mani nude, così come esplorare metà degli otto quartieri, tra cui City of London e Islington & Hackney. Inoltre, i giocatori potranno scoprire la verità sulla missione Skye Larsen. I giocatori che vorranno continuare la loro lotta potranno conservare i ...

