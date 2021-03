Watch Dogs | Legion è gratis per il fine settimana

Leggi su tuttotek

(Di martedì 23 marzo 2021) Ubisoft ha annunciato che sarà possibile giocarenel prossimosu tutte le piattaforme per cui è disponibile il gioco Tutti i fan disi stanno molto probabilmente divertendo con le modalità multiplayer rilasciate da poco. Tranne che su PC, dove è stato sfortunatamente rimandato a causa di problemi tecnici che facevano crashare il gioco. Chi, invece, non conosce ancora il titolo sarà felice di sapere che potrà provarlo in modo completamente gratuito per tutto questosu tutte le piattaforme.sarà infatti in prova gratuita dal 25 al 29 marzo su tutti i sistemi ...