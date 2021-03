VPG | serie A | tutto uguale mentre lo scontro diretto si avvicina; in B Longshoreman asfalta L3ICESTER

(Di martedì 23 marzo 2021) Nei due match dellaA VPG su PS, Evolute Bordellona non riesce ad accorciare sulla vetta – nonostante la ghiotta possibilità avuta: dopo aver vinto 4-0 nel 25esimo turno contro Joga Bonito ed essersito alla vetta grazie al contemporaneo pari di Hexon Falcons contro Hellas Verona Esports, il 26esimo turno ha ristabilito le distanze (anzi, incrementandole leggermente) con la vittoria dei falchi contro Jaguars FC e la contemporanea sconfitta di Evolute Bordellona contro Hypnotix. Un Hypnotix corsaro, cui gli Hexon Falcons devono quantomeno un ringraziamento: un conto è arrivare allo(in programma domani) con tre punti di vantaggio, ben altro arrivare a pari punti (ce lo insegna anche quanto accaduto all’Inter inA). Come raccontato durante la diretta domenicale su 4Fun ...

Nelle tre competizioni in cui è impegnata (C VPL ,A AFC ) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in ...Nella serata di lunedì 21 dicembre i ragazzi di mister Morabito hanno vinto sia nel torneo diche nella stessa categoria VPL . E' proprio in VPL che gli azzurri virtuali stanno facendo ...