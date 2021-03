Volley, Superlega: il calendario dei Playoff 5 posto (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo i preliminari e i quarti di finale, le squadre eliminate si preparano a disputare il Playoff per il quinto posto; le otto formazioni affronteranno infatti un girone di sola andata per poi accedere alla fase finale per la conquista del posto che vale l’Europa. Piacenza, Modena, Milano e Vibo, le quattro eliminate dai quarti di finale; Verona, Ravenna e Padova, le escluse dai preliminari ed infine Cisterna, salva visto il blocco delle retrocessioni in Superlega. Queste le otto squadre che si giocheranno l’Europa; scopriamo quindi il calendario dei Playoff 5 posto di Superlega. 1a giornata – Domenica 28 marzo ore 18.00Gas Sales Bluenergy Piacenza-NBV VeronaLeo Shoes Modena-Consar RavennaAllianz Milano-Kioene PadovaTop Volley ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo i preliminari e i quarti di finale, le squadre eliminate si preparano a disputare ilper il quinto; le otto formazioni affronteranno infatti un girone di sola andata per poi accedere alla fase finale per la conquista delche vale l’Europa. Piacenza, Modena, Milano e Vibo, le quattro eliminate dai quarti di finale; Verona, Ravenna e Padova, le escluse dai preliminari ed infine Cisterna, salva visto il blocco delle retrocessioni in. Queste le otto squadre che si giocheranno l’Europa; scopriamo quindi ildeidi. 1a giornata – Domenica 28 marzo ore 18.00Gas Sales Bluenergy Piacenza-NBV VeronaLeo Shoes Modena-Consar RavennaAllianz Milano-Kioene PadovaTop...

