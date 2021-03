Volley, la Saugella Monza vince la Coppa CEV (Di martedì 23 marzo 2021) La Saugella Monza vince la Coppa CEV andando a conquistarla sul campo del Galatasaray Istanbul. Bastava vincere due set dopo il 3-0 conquistato sul proprio campo e le ragazze di Gasparri sono state fantastiche, portando a termine la missione e ripetendo il risultato dell’andata. La Saugella Monza vince la Coppa CEV Dicevamo, la Saugella Monza vince la Coppa CEV dopo aver battuto in finale, in gara di andata e ritorno, la formazione turca del Galatasaray e aggiungendo il secondo trofeo nella bacheca del Consorzio Vero Volley, bissando la vittoria in Challenge Cup nella stagione 2018/2019. Nel primo set la squadra brianzola crea subito un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) LalaCEV andando a conquistarla sul campo del Galatasaray Istanbul. Bastavare due set dopo il 3-0 conquistato sul proprio campo e le ragazze di Gasparri sono state fantastiche, portando a termine la missione e ripetendo il risultato dell’andata. LalaCEV Dicevamo, lalaCEV dopo aver battuto in finale, in gara di andata e ritorno, la formazione turca del Galatasaray e aggiungendo il secondo trofeo nella bacheca del Consorzio Vero, bissando la vittoria in Challenge Cup nella stagione 2018/2019. Nel primo set la squadra brianzola crea subito un ...

