Volley | finale Cev Cup 2021 | trionfo Monza | Galatasary travolto anche al ritorno

(Di martedì 23 marzo 2021) La Saugellavince la Cev Cup femminile 2020/. Le ragazze di coach Gaspari si sono aggiudicate la gara dicontro il Galatasaray Istanbul HDI in X set (17-25, 19-25, 19-25), bissando il successo dell’andata. La compagine turca, allenata da Guneyligil, non è riuscita a ribaltare il risultato dell’andata cedendo i primi due set che hanno regalato il trofeo alle brianzole. Grande festa dunque per, che conquista così la seconda coppa continentale della sua storia dopo la Challenge Cup vinta nel 2019. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL RESOCONTO DELLA GARA DI ANDATA CRONACA –si porta subito in vantaggio (6-8), le turche provano a rimanere in scia (10-12) ma le brianzole scappano via (12-17). Orro distribuisce bene e l’attacco risponde nel migliore dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley finale

... COME SEGUIRE IL MATCH Ricordiamo agli appassionati che non è prevista una diretta tv di Galatasaray Monza ,di ritorno della Cev Cup 2021 difemminile: l'incontro previsto alle ore 18....a Verona per affrontare la Nbv il giorno di Pasqua (4 aprile) e ricevere la visita della Top... Ladel 25 aprile sarà trasmessa in diretta da RAI Sport. Oltre a Ravenna ci sono altre due ...En demi-finale retour de la Ligue des champions, l'Alsacien et passeur de l'équipe de France Benjamin Toniutti espère mener ses troupes du Zaska ...Monza ha vinto la CEV Cup 2021 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le brianzole avevano sconfitto il Galatasaray Istanbul per 3-0 nella finale d'andata disputata setti ...