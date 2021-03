Volley femminile, Monza vince la Cev Cup (Di martedì 23 marzo 2021) Volley femminile, Monza ha vinto la Cev Cup. In finale battuto il Galatasaray in entrambe le sfide. ISTANBUL (TURCHIA) – Volley femminile, Monza ha vinto la Cev Cup 2021. Dopo il successo nella sfida di andata in Italia, le ragazze allenate da Marco Gaspari si sono ripetute anche in Turchia conquistando il primo trofeo stagionale (il secondo europeo dopo la Challenge Cup 2019). “Siamo entrati in campo con lo spirito giusto – il commento di Marco Gaspari ai microfoni del sito ufficiale – ancora una volta le ragazze sono state ordinate ed hanno commesso meno sbavature del solito . Non è facile giocare a questi livelli, ma le ragazze stasera avevano una grande voglia di portare a casa questo trofeo “. La partita La vittoria dell’andata ha consentito alle ragazze della squadra ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021)ha vinto la Cev Cup. In finale battuto il Galatasaray in entrambe le sfide. ISTANBUL (TURCHIA) –ha vinto la Cev Cup 2021. Dopo il successo nella sfida di andata in Italia, le ragazze allenate da Marco Gaspari si sono ripetute anche in Turchia conquistando il primo trofeo stagionale (il secondo europeo dopo la Challenge Cup 2019). “Siamo entrati in campo con lo spirito giusto – il commento di Marco Gaspari ai microfoni del sito ufficiale – ancora una volta le ragazze sono state ordinate ed hanno commesso meno sbavature del solito . Non è facile giocare a questi livelli, ma le ragazze stasera avevano una grande voglia di portare a casa questo trofeo “. La partita La vittoria dell’andata ha consentito alle ragazze della squadra ...

