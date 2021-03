Volley femminile, Monza vince la CEV Cup! Trionfo brianzolo in Europa, la Saugella abbatte il Galatasaray (Di martedì 23 marzo 2021) Monza ha vinto la CEV Cup 2021 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le brianzole avevano sconfitto il Galatasaray Istanbul per 3-0 nella finale d’andata disputata settimana scorsa, dunque avevano bisogno di conquistare due set nel match di ritorno in programma oggi nella metropoli turca. La trasferta al Burhan Felek Salonu non ha fatto tremare le ragazze di coach Marco Gaspari, capaci di imporsi nettamente nei primi due set (25-17; 25-19) e di chiudere immediatamente i conti contro un avversario mai in grado di impensierire la formazione italiana. Si tratta di uno splendido risultato per il sodalizio presieduto da Alessandra Marzari, capace di portare il club ai vertici continentali. Dopo aver alzato al cielo la Challenge Cup 2019 (il terzo trofeo europeo), oggi la ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021)ha vinto la CEV Cup 2021 di, la seconda competizione europea per importanza. Le brianzole avevano sconfitto ilIstanbul per 3-0 nella finale d’andata disputata settimana scorsa, dunque avevano bisogno di conquistare due set nel match di ritorno in programma oggi nella metropoli turca. La trasferta al Burhan Felek Salonu non ha fatto tremare le ragazze di coach Marco Gaspari, capaci di imporsi nettamente nei primi due set (25-17; 25-19) e di chiudere immediatamente i conti contro un avversario mai in grado di impensierire la formazione italiana. Si tratta di uno splendido risultato per il sodalizio presieduto da Alessandra Marzari, capace di portare il club ai vertici continentali. Dopo aver alzato al cielo la Challenge Cup 2019 (il terzo trofeo europeo), oggi la ...

