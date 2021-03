Volley femminile, Champions League: Conegliano vola in Finale, Novara travolta. Pantere a Verona (Di martedì 23 marzo 2021) Conegliano conferma di essere una corazzata imbattibile, non lascia scampo a nessuna avversaria e si qualifica alla Finale della Champions League 2021 di Volley femminile. Le Pantere avevano sconfitto Novara per 3-0 nella semiFinale d’andata, stasera avevano bisogno di conquistare due set nel match di ritorno per chiudere i conti e ci sono prontamente riuscite: le ragazze di coach Daniele Santarelli dominano i primi due parziali tra le mura amiche del PalaVerde di Treviso (25-15; 25-23) e staccano il biglietto per l’atto conclusivo della massima competizione europea. Le ultime Campionesse d’Italia saranno così protagoniste il prossimo 1° maggio a Verona e andranno a caccia della prima Champions ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021)conferma di essere una corazzata imbattibile, non lascia scampo a nessuna avversaria e si qualifica alladella2021 di. Leavevano sconfittoper 3-0 nella semid’andata, stasera avevano bisogno di conquistare due set nel match di ritorno per chiudere i conti e ci sono prontamente riuscite: le ragazze di coach Daniele Santarelli dominano i primi due parziali tra le mura amiche del PalaVerde di Treviso (25-15; 25-23) e staccano il biglietto per l’atto conclusivo della massima competizione europea. Le ultime Campionesse d’Italia saranno così protagoniste il prossimo 1° maggio ae andranno a caccia della prima...

