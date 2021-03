Volley femminile, Champions League 2021 semifinali ritorno. Busto Arsizio vuole completare l’opera contro il Vakifbank (Di martedì 23 marzo 2021) completare l’opera dopo il colpo a sorpresa di una settimana fa: la Unet E-Work Busto Arsizio ci prova a raggiungere la finale di Champions League che sarebbe la seconda della sua storia dopo quella persa nel 2015 a Stettino con l’Eczacibazi. Per riuscirci Busto Arsizio domani sera, mercoledì 24 marzo, dovrà conquistare tre set contro le turche: che sia vittoria o sconfitta al tie break più golden set non importa (il golden set sarebbe comunque da evitare accuratamente ma, se non si può fare diversamente, va bene anche così). E’ la partita dell’anno quella che attende la formazione lombarda contro una vera e propria armata che sta dominando il secondo campionato più forte del mondo, quello turco, che è allenato da un ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021)dopo il colpo a sorpresa di una settimana fa: la Unet E-Workci prova a raggiungere la finale diche sarebbe la seconda della sua storia dopo quella persa nel 2015 a Stettino con l’Eczacibazi. Per riuscircidomani sera, mercoledì 24 marzo, dovrà conquistare tre setle turche: che sia vittoria o sconfitta al tie break più golden set non importa (il golden set sarebbe comunque da evitare accuratamente ma, se non si può fare diversamente, va bene anche così). E’ la partita dell’anno quella che attende la formazione lombardauna vera e propria armata che sta dominando il secondo campionato più forte del mondo, quello turco, che è allenato da un ...

