Volley, Champions League 2021: Conegliano in finale, Novara ancora sconfitta (Di martedì 23 marzo 2021) L'A. Carraro Imoco Volley Conegliano è la prima finalista della Cev Champions League femminile 2020/2021. Le Pantere hanno sconfitto con un secco 3-0 (25-15, 25-23, 25-) l'Igor Gorgonzola Novara, staccando così il pass per la finalissima della massima competizione europea per club, in programma l'1 maggio a Verona. Le azzurre di Lavarini, dopo un brutto primo set, tornano in campo determinate ma le Campionesse del Mondo hanno la meglio e staccano subito il pass per l'atto conclusivo. Novara poi non riesce ad allungare la sfida e incassa la terza sconfitta in un due settimane contro la corazzata veneta e deve abbandonare il sogno di riconfermarsi sul tetto d'Europa. Conegliano attende invece di conoscere l'avversaria, che sarà ...

