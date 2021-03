Vlahovic saluta Prandelli | “Grazie per tutto quello che hai fatto per me | non lo dimenticherò mai”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Arriva il primo saluto social da parte di uno dei giocatori della Fiorentina nei confronti di Cesareche oggi si è dimesso dall’incarico di allenatore. Ed arrivano da Dusan, il giocatore che più di tutti ha beneficiato dell’apporto dell’ormai ex tecnico in viola. Queste le parole del serbo sul proprio profilo Instagram: “Nonmaiche haiper me, e non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

