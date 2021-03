Vittoria Lucia Ferragni: è nata la figlia dei Ferragnez (Di martedì 23 marzo 2021) Vittoria Lucia Ferragni: è nata la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, come ha annunciato la sua mamma su Instagram La nostra Vittoria, annuncia Chiara. E dopo un anno di pandemia forse il nome della bambina è un augurio di sconfiggere per sempre il virus e lasciarci alle spalle questo periodo così difficile. La piccola, a differenza del fratellino Leone che è nato a Los Angeles e ha anche la cittadinanza americana, ha visto la luce a Milano. Proprio le restrizioni dovute al COVID hanno avuto un ruolo determinante in questa scelta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraFerragni) Anche il papà della bimba, Fedez, ha usato le stesse parole per ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021): èla secondadi Chiarae Fedez, come ha annunciato la sua mamma su Instagram La nostra, annuncia Chiara. E dopo un anno di pandemia forse il nome della bambina è un augurio di sconfiggere per sempre il virus e lasciarci alle spalle questo periodo così difficile. La piccola, a differenza del fratellino Leone che è nato a Los Angeles e ha anche la cittadinanza americana, ha visto la luce a Milano. Proprio le restrizioni dovute al COVID hanno avuto un ruolo determinante in questa scelta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara(@chiara) Anche il papà della bimba, Fedez, ha usato le stesse parole per ...

