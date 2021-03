Vite al Limite, la storia di Christina Phillips e la nascita del suo bambino (Di martedì 23 marzo 2021) Christina Phillips ha partecipato al programma Vite al Limite, durante il programma ha dato tutta sé stessa per riuscire a raggiungere l’obiettivo di perdere peso e rimanere incinta. Vite al Limite, la storia di Christina Phillips (Instagram)Nella seconda stagione di Vite al Limite, la donna ha rivelato che era incinta ad Agosto dell’anno scorso. Ha condiviso l’aggiornamento del suo stato tramite la sua pagina Facebook. I suoi aggiornamenti hanno incluso anche la data del 13 Febbraio 2021, i fan della sua storia hanno cominciato a seguire ogni suo passo sui social, per riuscire a scoprire qualcosa in più circa la sua gravidanza. Purtroppo la donna non ha aggiornato il ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 marzo 2021)ha partecipato al programmaal, durante il programma ha dato tutta sé stessa per riuscire a raggiungere l’obiettivo di perdere peso e rimanere incinta.al, ladi(Instagram)Nella seconda stagione dial, la donna ha rivelato che era incinta ad Agosto dell’anno scorso. Ha condiviso l’aggiornamento del suo stato tramite la sua pagina Facebook. I suoi aggiornamenti hanno incluso anche la data del 13 Febbraio 2021, i fan della suahanno cominciato a seguire ogni suo passo sui social, per riuscire a scoprire qualcosa in più circa la sua gravidanza. Purtroppo la donna non ha aggiornato il ...

ilriformista : “Le Procure sono oggi “grandi fratelli” che penetrano, senza limite, nelle nostre vite private”, accusa Giovanni Ve… - 6laurah : Sto guardando “Vite al limite” e mi sento in colpa per ogni biscotto che desidero. E manco li mangio! ??????? - Manuelabuoninc2 : RT @Morelembaum1: Pigiama e “vite al limite”. Perdoname madre mia por mi vida loca. #realtime #discovery #nowzaradan - SpencerSimok : Potrebbero fare un crossover: Vite al Limite per dimenticare i 90 giorni per innamorarsi Gente che si è messa mang… - JolandaBivona : RT @ilriformista: “Le Procure sono oggi “grandi fratelli” che penetrano, senza limite, nelle nostre vite private”, accusa Giovanni Verde, e… -