Violenza sessuale, assessore Montorio ristretto ai domiciliari (Di martedì 23 marzo 2021) Teramo - Il noto ginecologo e assessore al Comune di Montorio Francesco Ciarrocchi è finito agli arresti domiciliari su ordinanza di custodia emessa dal gip di Teramo. La misura è stata disposta nell'ambito di un'indagine per presunti abusi sessuali nei confronti di una donna. A notificargli la misura sono stati ieri sera gli agenti della squadra mobile di Teramo e nelle prossime ore Ciarrocchi dovrebbe comparire davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. Sulla vicenda, sulla quale vige il massimo riserbo, è intervenuto il sindaco di Montorio Fabio Altitonante. "Abbiamo appreso - si legge in una nota del sindaco - che ieri il dottor Ciarrocchi, assessore a Montorio, è stato raggiunto da una misura cautelare domiciliare: preciso subito che non è stato contestato nulla che abbia a ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 23 marzo 2021) Teramo - Il noto ginecologo eal Comune diFrancesco Ciarrocchi è finito agli arrestisu ordinanza di custodia emessa dal gip di Teramo. La misura è stata disposta nell'ambito di un'indagine per presunti abusi sessuali nei confronti di una donna. A notificargli la misura sono stati ieri sera gli agenti della squadra mobile di Teramo e nelle prossime ore Ciarrocchi dovrebbe comparire davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. Sulla vicenda, sulla quale vige il massimo riserbo, è intervenuto il sindaco diFabio Altitonante. "Abbiamo appreso - si legge in una nota del sindaco - che ieri il dottor Ciarrocchi,, è stato raggiunto da una misura cautelare domiciliare: preciso subito che non è stato contestato nulla che abbia a ...

