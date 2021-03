Violazioni contro gli Uiguri | la Cina protesta per le sanzioni unilaterali dell' Ue

Advertising

globalistIT : - osva_o : RT @ClioBrx: @berlusconi Obbligatorietà di una terapia genica va contro il Codice di Norimberga, si ricorda si, cosa successe? Ci sarebbero… - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: Il Tesoro Usa ha sanzionato due funzionari del governo cinese 'in relazione a gravi violazioni dei diritti umani contr… - giovit1961 : RT @jacopo_iacoboni: Il Tesoro Usa ha sanzionato due funzionari del governo cinese 'in relazione a gravi violazioni dei diritti umani contr… - MarcoTognini : RT @DOscarLancini: Dopo la presa di posizione #UE contro le violazioni ai #dirittiumani nello Xinjang, la #Cina ha risposto con #sanzioni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Violazioni contro

Il Fatto Quotidiano

La Cina ha convocato l'ambasciatore dell'Unione Europea a Pechino, Nicolas Chapuis, per protestarel'imposizione di sanzioni 'unilaterali' dell'Ue per leai diritti umanil'...... i ministri degli Esteri dei Ventisette, riuniti in un consiglio "fisico" a Bruxelles, ieri hanno dato via libera alla raffica di sanzioni perdei diritti umaniCina, Russia, Libia, ...E’ scontro tra Unione Europea e Cina per le sanzioni comminate al paese asiatico per la repressione dell’etnia degli Uiguri. La Cina ha convocato l’ambasciatore dell’Unione Europea a Pechino, Nicolas ...Russia e Cina unite dopo le sanzioni applicateda USA e UE: il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov parla di "alleanze da guerra fredda" ...