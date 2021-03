Vincenzo Giannotti vicepresidente di Confindustria Caserta

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 marzo 2021), presidente del Tarì, sarà tra i vice presidenti di Beniamino Schiavone, nuovo numero uno di. E’ stato eletto nella squadra che affiancherànei prossimi quattro anni, dall’assemblea dell’associazione svoltasi ieri, in modalità da remoto, con la partecipazione del presidente dinazionale Carlo Bonomi. “Ho accolto con grande piacere l’invito a dare il mio contributo all’azione dell’associazione – ha commentato il neo eletto -, e mi sento onorato per la grande attestazione di stima che ho ricevuto in questi giorni dal mondo imprenditoriale della provincia di. Per me, napoletano come molti degli imprenditori che rappresento nel mio ruolo di presidente del Tarì,è ormai da ...