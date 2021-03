Vigilanza Rai, rinviata votazione. Quarantena per Sabrina Ricciardi e altri M5S (Di martedì 23 marzo 2021) rinviata la seduta della Vigilanza Rai di questa sera causa Covid. Su richiesta della senatrice grillina Sabrina Ricciardi, in Quarantena fiduciaria insieme a gran parte dei componenti M5S della Commissione, per aver avuto un contatto con un suo collaboratore positivo, il presidente della Alberto Barachini avrebbe deciso di sospendere la riunione in corso e di aggiornarla alla prossima settimana, rinviando la votazione in programma. Ricciardi, a quanto apprende l’Adnkronos, è risultata negativa al tampone ma per ragioni precauzionali lei e gli altri componenti della Vigilanza grillini non hanno potuto partecipare ai lavori. Per rispetto nei confronti dei colleghi M5S Barachini, riferiscono fonti parlamentari, ha sospeso la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021)la seduta dellaRai di questa sera causa Covid. Su richiesta della senatrice grillina, infiduciaria insieme a gran parte dei componenti M5S della Commissione, per aver avuto un contatto con un suo collaboratore positivo, il presidente della Alberto Barachini avrebbe deciso di sospendere la riunione in corso e di aggiornarla alla prossima settimana, rinviando lain programma., a quanto apprende l’Adnkronos, è risultata negativa al tampone ma per ragioni precauzionali lei e glicomponenti dellagrillini non hanno potuto partecipare ai lavori. Per rispetto nei confronti dei colleghi M5S Barachini, riferiscono fonti parlamentari, ha sospeso la ...

