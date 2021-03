Vietri sul Mare | nessuna nuova antenna di Iliad

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon è prevista l’installazione didi telefonia mobile nel territorio comunale disul. A ribadirlo è il sindaco disul, Giovanni De Simone dopo una nota di un gruppo di consiglieri comunali sulla questione. Come spiega il primo cittadini “per la questioneal protocollo vi è trovato solo una lettera in cui l’ufficio ha inoltrato alla Comunità Montana la pratica per lo svincolo idrogeologico, che per prassi deve essere pubblicata all’albo pretorio del comune”. Nel ribadire che al momento non è stato autorizzato nulla, il sindaco ha aggiunto che si tratta di un aggiornamento tecnologico di impianto esistente della WIND3 autorizzato nel 2006 con parere della Soprintendenza su terreno privato. La ...