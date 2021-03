Videogiochi, è boom in Italia durante il lockdown. Il mercato vale quasi 2,2 miliardi di euro (Di martedì 23 marzo 2021) Cosa hanno fatto gli Italiani durante il lockdown? Di sicuro videogiocato. E parecchio. Non solo a titoli che avevano già in casa, ma comprandone di nuovi, in gran quantità. Lo suggerisce il buon senso e lo confermano anche i numeri: il mercato dei videogame ha chiuso il 2020 con un giro d'affari record di quasi 2,2 miliardi di euro, in aumento del 21,9 per cento rispetto a dodici mesi prima. Una buona fetta, 1,7 miliardi di euro, dipende dalle vendite del software, i titoli, la benzina di contenuti di console, personal computer, dispositivi portatili assortiti. A confronto con il 2019, il salto in avanti è stato del 24,8 per cento. Sono queste alcune delle principali evidenze contenute nel rapporto annuale appena presentato da IIDEA, ... Leggi su panorama (Di martedì 23 marzo 2021) Cosa hanno fatto gliniil? Di sicuro videogiocato. E parecchio. Non solo a titoli che avevano già in casa, ma comprandone di nuovi, in gran quantità. Lo suggerisce il buon senso e lo confermano anche i numeri: ildei videogame ha chiuso il 2020 con un giro d'affari record di2,2di, in aumento del 21,9 per cento rispetto a dodici mesi prima. Una buona fetta, 1,7di, dipende dalle vendite del software, i titoli, la benzina di contenuti di console, personal computer, dispositivi portatili assortiti. A confronto con il 2019, il salto in avanti è stato del 24,8 per cento. Sono queste alcune delle principali evidenze contenute nel rapporto annuale appena presentato da IIDEA, ...

