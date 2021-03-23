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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2021 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2021 ore 08 | 45
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Viabilità 23 MARZO 2021 ORE 08.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2021 ore 08:45 (Di martedì 23 marzo 2021) Viabilità 23 MARZO 2021 ORE 08.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA Regione SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA. IN ESTERNA CODE ALTEZZA TIBURTINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE ABBIAMO CODE ALTEZZA RACCORDO ANULARE DIREZIONE Roma MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IL TRAFFICO RALLENTA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE PER I CANTIERI RICORDIAMO I LAVORI SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA. PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E’ STATO ISTITUITO IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE IN DIREZIONE EUR, DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. CODE PER LAVORI ANCHE SU VIA DELLA ...
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twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 79_Alessio : RT @astralmobilita: ????? #Roma #Eur #lavori diurni #23marzo ??#GranPremiodiRoma #FIAFormulaE #10aprile ?Le modifiche alla viabilità non in… - astralmobilita : ????? #Roma #Eur #lavori diurni #23marzo ??#GranPremiodiRoma #FIAFormulaE #10aprile ?Le modifiche alla viabilità no… -

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Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 03 - 2021 ore 07:30

VIABILITÀ 23 MARZO 2021 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA'. UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA ...

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Le critiche a Virginia Raggi "Roma ha enormi problemi di viabilità e decoro. Tra le grandi metropoli europee è quella che è andata più indietro in questi anni. Non ha i finanziamenti per prolungare ...
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