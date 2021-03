Vi racconto Disfunzioni Musicali | negozio di dischi e vera istituzione che ora non c’è più

(Di martedì 23 marzo 2021) Erano giorni di formidabili scoperte. “Hai ascoltato Nevermind dei Nirvana?” “E questo Ten dei Pearl Jam com’è?” “Puaaah, Badmotorfinger dei Soundgarden li supera tutti…”. Si risparmiavano paghette e mance dei lavoretti saltuari, si saltavano colazioni e merende a scuola e il cinema nel fine settimana, per racimolare i soldi che avrebbero permesso di acquistare le chiavi che aprivano mondi: i compact disc e i vinili. Come ogni favola che si rispetti, anche questa inizia con un “C’era una volta”, che purtroppo, però, oggi non c’è più.era undidove ogni appassionato si recava, perché lì si aveva la possibilità di trovarerari, ma soprattutto perché si offriva il “cambio usato”, che permetteva di rivendersi i propriper ottenere in ...

