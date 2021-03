Verso il voto, “Io sono salernitano” si schiera con Michele Sarno (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“La candidatura a Sindaco della città di Salerno dell’avvocato Michele Sarno, rappresenta un’opportunità di crescita per il comune capoluogo”. Commentano così Giulio Cirillo e Mimmo Fortunato, fondatori di “Io sono salernitano”, il progetto culturale nato con l’intento di promuovere e valorizzare tutto ciò che concerne le “arti” sul territorio salernitano e campano. Mercoledì 24 marzo alle ore 11.30, presso la sede di Salerno di International Broker Art, in Via San Leonardo al civico 161, l’unità locale di “Io sono salernitano”, nel corso di una conferenza stampa ufficializzerà il sostegno al candidato sindaco del comune capoluogo. Parteciperà all’incontro l’avvocato Michele Sarno. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“La candidatura a Sindaco della città di Salerno dell’avvocato, rappresenta un’opportunità di crescita per il comune capoluogo”. Commentano così Giulio Cirillo e Mimmo Fortunato, fondatori di “Io”, il progetto culturale nato con l’intento di promuovere e valorizzare tutto ciò che concerne le “arti” sul territorioe campano. Mercoledì 24 marzo alle ore 11.30, presso la sede di Salerno di International Broker Art, in Via San Leonardo al civico 161, l’unità locale di “Io”, nel corso di una conferenza stampa ufficializzerà il sostegno al candidato sindaco del comune capoluogo. Parteciperà all’incontro l’avvocato. L'articolo proviene ...

Advertising

anteprima24 : ** Verso il voto, 'Io sono salernitano' si schiera con Michele Sarno ** - corsicaturchina : RT @insideoverita: Netanuahy con il suo Likud dovrebbe ottenere la maggioranza relativa, ma la strada per un nuovo governo è tutta in salit… - insideoverita : Netanuahy con il suo Likud dovrebbe ottenere la maggioranza relativa, ma la strada per un nuovo governo è tutta in… - B_Daniele : @ilnapolionline Se avesse perso, avrebbero dato voti bassi. Non si può fare un voto medio? aggiornato leggermente v… - franco_dimuro : RT @Possidonio_GG: @beppe_grillo @beppe_grillo @GiuseppeConteIT avete idea di presentare qualcosa alla svelta, tipo entro 2 settimane o pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso voto Spagna: regione di Madrid in crisi, verso voto anticipato Agenzia ANSA L’intricata saga dell’eredità di Rupert Murdoch «L’ultimo grande magnate intercontinentale della stampa» ha 90 anni, ma cosa succederà dopo di lui è una questione aperta ...

M5S verso l’autonomia finanziaria, il divorzio da Rousseau: aperto conto corrente M5S verso l'autonomia finanziaria, Conte sta lavorando in sinergia con il garante Grillo, servirà infatti un fondo cassa a cui attingere ...

«L’ultimo grande magnate intercontinentale della stampa» ha 90 anni, ma cosa succederà dopo di lui è una questione aperta ...M5S verso l'autonomia finanziaria, Conte sta lavorando in sinergia con il garante Grillo, servirà infatti un fondo cassa a cui attingere ...