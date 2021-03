Vende la PS5 per il Nintendo 64, la storia diventa virale (Di martedì 23 marzo 2021) Il retrogaming ha sempre il suo fascino. In un periodo in cui molti sono in cerca di una PS5 ma senza successo, chi ne possiede una decide di Venderla per arricchire la sua collezione di giochi per Nintendo 64. Sembra una storia inventata e difficile da crederci, ma è la verità. Il Nintendo 64 vince su una PS5 per un utente Un utente noto come Traxus su ResetEra racconta: N64 è più divertente da usare, sopratutto con i più piccoli, grazie ai tanti platform 3D di cui dispone. Ho giocato Super Mario 64 con mio figlio e mi sono divertito come se fosse ancora il 1996. Tutto è iniziato quando vidi una vecchia TV su un lato della strada, mi ha riportato ai vecchi tempi, cosi che ho deciso di acquistare una Sony Trinitron da 27 pollici e usare il Nintendo 64, Vendendo la PS5 per ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 23 marzo 2021) Il retrogaming ha sempre il suo fascino. In un periodo in cui molti sono in cerca di una PS5 ma senza successo, chi ne possiede una decide dirla per arricchire la sua collezione di giochi per64. Sembra unainventata e difficile da crederci, ma è la verità. Il64 vince su una PS5 per un utente Un utente noto come Traxus su ResetEra racconta: N64 è più divertente da usare, sopratutto con i più piccoli, grazie ai tanti platform 3D di cui dispone. Ho giocato Super Mario 64 con mio figlio e mi sono divertito come se fosse ancora il 1996. Tutto è iniziato quando vidi una vecchia TV su un lato della strada, mi ha riportato ai vecchi tempi, cosi che ho deciso di acquistare una Sony Trinitron da 27 pollici e usare il64,ndo la PS5 per ...

Advertising

Multiplayerit : PS5: fan vende la console perché preferisce i giochi N64, la sua storia è virale - Asgard_Hydra : PS5 vende più di Xbox Series X|S su Amazon nel 2021 in UK, USA, Canada e Germania - - Multiplayerit : PS5 vende più di Xbox Series X|S su Amazon nel 2021 in UK, USA, Canada e Germania - infoitscienza : PS5 vende più di Xbox Series X|S su Amazon nel 2021 in UK, USA, Canada e Germania -