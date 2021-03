Vela | si allontana il pass olimpico per Ferrarese Togni Le azzurre fuori dai giochi

(Di martedì 23 marzo 2021) Si è appena conclusa la terza giornata di gare al Lanzarote International Regatta 2021, ultimo evento europeo di qualificazione olimpica per i doppi skiff 49er maschile e 49erFX femminile. L’Italia sta andando a caccia del: dopo le tre regate odierne, siper quanto concerne gli uomini; al termine delle sfide di oggi, invece, lesonodai. Nella categoria 49er la coppia italiana composta da Simonee Gianmarcoscende in 15ma piazza con 65 punti (10-10-7 oggi) con l’Irlanda (Dickson/Waddilove), al momento terza con 31 punti, lontana ben 34 lunghezze. Una situazione certamente non facile per gli azzurri che hanno il compito di provarci fino alla fine. Ricordiamo che da domani inizierà la Gold ...

