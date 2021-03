Vela, Lanzarote International Regatta: Italia in corsa per Tokyo 2020 solo nel 49er maschile (Di martedì 23 marzo 2021) Nella terza giornata della Lanzarote International Regatta, ultima tappa di Qualifica Olimpica per nazione per le classi 49er, 49er FX e Nacra 17, arrivano i primi verdetti che, però, non sorridono alla Vela azzurra. Dopo le ultime tre prove di batteria, tutti gli equipaggi delle veliste Italiane nella classe 49er FX restano fuori dalla prima metà della classifica e quindi dalla Finale Gold. L’Italia, quindi, dice definitivamente addio ai Giochi Olimpici di Tokyo nella disciplina dello skiff femminile. Nella classe maschile 49er, invece, le speranze di qualifica olimpica sono ancora vive con tre equipaggi azzurri promossi alla Finale Gold, e anche se l’Italia è al ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Nella terza giornata della, ultima tappa di Qualifica Olimpica per nazione per le classiFX e Nacra 17, arrivano i primi verdetti che, però, non sorridono allaazzurra. Dopo le ultime tre prove di batteria, tutti gli equipaggi delle velistene nella classeFX restano fuori dalla prima metà della classifica e quindi dalla Finale Gold. L’, quindi, dice definitivamente addio ai Giochi Olimpici dinella disciplina dello skiff femminile. Nella classe, invece, le speranze di qualifica olimpica sono ancora vive con tre equipaggi azzurri promossi alla Finale Gold, e anche se l’è al ...

