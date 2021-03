Varane | “Zidane prossimo CT della Francia? E’ una possibilità | tutti sognano la Nazionale”

(Di martedì 23 marzo 2021) Raphaelha parlato così a Europe 1 dal ritirofrancese: “L’assenza di Benzema? Su Karim la mia posizione è semplice: mi faccio da parte, così come nessuno dei miei compagni. Non sono il più adatto a parlarne. Siamo compagni di squadra da anni, abbiamo vinto 4 Champions League. È un grande lavoratore e continua a migliorare. Sta bene fisicamente, sta giocando il suo miglior calcio. È efficiente ed elegante in campo, è un piacere vederlo giocare”.come allenatore?: “È una, laè un obiettivo per qualsiasi tecnico francese. È naturale per lui candidarsi per questa posizione, ma non è rilevante in questo momento. Il nostro CT sta facendo un buon lavoro e dobbiamo concentrarci sui nostri obiettivi a breve termine: qualificarci al Mondiale e ...

Le dichiarazioni di Varane sul futuro di Zidane, accostato anche alla panchina della Francia: "Può essere una possibilità. Benzema? Non sono il più adatto per parlarne"