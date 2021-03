Vanessa Ferrari positiva al Covid-19 | i video degli allenamenti tra giardino e garage!

(Di martedì 23 marzo 2021)non si abbatte mai e nel corso della sua lunghissima carriera è sempre riuscita a superare tutte le difficoltà che si è trovata davanti. La Campionessa del Mondo all-around nel 2006 era tornata in gara lo scorso 6 marzo in occasione della prima tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica, riabbracciando le pedana dopo un anno di assenza a causa della penuria di eventi dovuta all’emergenza sanitaria. La bresciana si era distinta al PalaRossini di Ancona, incantando al corpo libero sulle nuove note di “Bella ciao” ed eseguendo successivamente un ottimo doppio avvitamento al volteggio. La 30enne, tornata a casa dopo la prestazione nel capoluogo marchigiano, è purtroppo risultataal-19. La ginnasta lo ha comunicato attraverso i suoi canali social e ha avuto anche alcuni sintomi tipici ...

ginnasticando : ?? @ferrarivany riaccende i motori dopo il Covid ? Tenacia, grinta, maturità, coraggio. Sono solo alcune delle par… - lmj_vanessa : Ho cercato Nicolò Ferrari su Google inseguito alla polemica legata ad akash e.. - kanekisme : il nessun dorma mi ricorda vanessa ferrari - YouTvrs : Vanessa Ferrari positiva al #Covid: 'Brutta notizia dopo la gara di #Ancona' - - saldabarre1 : RT @Miti_Vigliero: Covid, il focolaio di Ancona dopo quelle gare ai campionati di ginnastica senza controlli Nessuna igienizzazione, nessu…

"Ho iniziato a stare male, con febbre e sintomi influenzali, quindi adesso sono in quarantena". A fare l'annuncio sui social è, la campionessa bresciana della ginnastica artistica, che si dice molto dispiaciuta di essere risultata positiva al COVID., Demagri e Zanella hanno chiesto che le comunicazioni sul tema sanitario vengano anteposte ... La Prima Commissione, presieduta stamane daMasè, ha espresso parere favorevole (astenuti ...Vanessa Ferrari non si abbatte mai e nel corso della sua lunghissima carriera è sempre riuscita a superare tutte le difficoltà che si è trovata davanti. La Campionessa del Mondo all-around nel 2006 ...«Ho iniziato a stare male, con febbre e sintomi influenzali, quindi adesso sono in quarantena». A fare l’annuncio sui social è Vanessa Ferrari, la campionessa bresciana della ginnastica artistica, che ...