Van Dijk vuole forzare per l’Europeo: De Boer gli promette la convocazione, Klopp è “inorridito” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Virgil van Dijk sarebbe il motivo per il quale potrebbero nascere delle tensioni tra la Federcalcio olandese e il Liverpool. Secondo il Daily Star il difensore dei Reds starebbe affrettando i tempi per farsi trovare pronto all’appuntamento dell’Europeo: Frank de Boer in caso di recupero gli ha comunicato che lo inserirà sicuramente tra i 23 convocati. Non è altrettanto d’accordo Jurgen Klopp: il tedesco preferirebbe un recupero più “soft” per averlo al meglio in vista della prossima stagione. Il tecnico tedesco e lo staff medico del Liverpool sarebbero addirittura “inorriditi” da una possibile forzatura di van Dijk, che è fuori da ottobre, quando si è rotto il legamento crociato anteriore in uno scontro con Jordan Pickford. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Virgil vansarebbe il motivo per il quale potrebbero nascere delle tensioni tra la Federcalcio olandese e il Liverpool. Secondo il Daily Star il difensore dei Reds starebbe affrettando i tempi per farsi trovare pronto all’appuntamento del: Frank dein caso di recupero gli ha comunicato che lo inserirà sicuramente tra i 23 convocati. Non è altrettanto d’accordo Jurgen: il tedesco preferirebbe un recupero più “soft” per averlo al meglio in vista della prossima stagione. Il tecnico tedesco e lo staff medico del Liverpool sarebbero addirittura “inorriditi” da una possibile forzatura di van, che è fuori da ottobre, quando si è rotto il legamento crociato anteriore in uno scontro con Jordan Pickford. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Olanda Van Dijk vuole forzare il recupero per giocare l'Europeo: grande tensione tra Federcalcio olandese e… - Maldi_9 : @OLandsknecht non si può giudicare un giocatore esclusivamente dal palmares: allora pinsoglio é piú forte di handan… - Alessan25709324 : @gel_samuel @rog3rismo Ma quale carro scusa??, Ibanez è un giocatore forte e non ha bisogno di nessun carro. Con Fon… - zambrysss : Buongiorno, qui solo per capire come mai - col Van Dijk Danese, difensore dell’anno Tomori, Theo Re del Mondo, Benn… - armagio : @HeisenbergKB falso: il Liverpool ha vinto la Champions con lo stesso fatturato della Juve, vendendo Coutinho e pre… -