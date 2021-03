Valtur a ‘caccia’ di 700 professionisti per staff villaggi (Di martedì 23 marzo 2021) Circa 700 professionisti da inserire nello staff dei villaggi e nel management. Valtur non si ferma e in un momento di grande incertezza per tutta la filiera turistica lancia un forte segnale di ottimismo al mercato e dà il via alla ‘Valtur Career Week’: innovativo evento di recruiting digitale, in programma tra il 29 marzo e il 3 aprile, che punta a individuare circa 700 professionisti per le strutture del brand e di tutto il gruppo Nicolaus, proprietario del marchio. www.Valturcareerweek.com il sito dove inviare la propria candidatura. Per strutturare al meglio il nuovo approccio al recruiting, Valtur ha investito molto, sviluppando un sofisticato sistema di ricezione e screening delle candidature, che nei giorni delle selezioni permetterà ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) Circa 700da inserire nellodeie nel management.non si ferma e in un momento di grande incertezza per tutta la filiera turistica lancia un forte segnale di ottimismo al mercato e dà il via alla ‘Career Week’: innovativo evento di recruiting digitale, in programma tra il 29 marzo e il 3 aprile, che punta a individuare circa 700per le strutture del brand e di tutto il gruppo Nicolaus, proprietario del marchio. www.careerweek.com il sito dove inviare la propria candidatura. Per strutturare al meglio il nuovo approccio al recruiting,ha investito molto, sviluppando un sofisticato sistema di ricezione e screening delle candidature, che nei giorni delle selezioni permetterà ai ...

