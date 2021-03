Valentino Rossi si è regalato un altro yacht | ecco quanto costa

(Di martedì 23 marzo 2021)si èune pare non abbia badato a spese. Il campione del moto GP, infatti, si è aggiudicato un esclusivo Sanlorenzo SX88. La consegna effettiva del gioiello, il momento in cuipotrà salire a bordo e provare la sua creatura, invece, avverrà tra qualche mese: il periodo segnato in calendario dovrebbe essere maggio, dopo l’allestimento e le prove in mare prima di lasciarlo nelle mani del neo-proprietario. Il nuovodiIl nome scelto daper il suoè Titilla III e prenderà il posto nel porto di Pesaro dell’di sua ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Qatar, possiamo lottare con i migliori'. Morbidelli: 'Obiettivo podio' #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Il Covid mi ha fatto sentire solo. Ora vorrei un figlio' #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori - ClaudioAgos : RT @confundustria: Valentino Rossi si è comprato uno Yacht da 9 milioni € . Con i milioni che il fisco gli abbuonò nel 2007, poteva pure c… - Luca1190 : Cazzo di nome è “ - Magamag76377872 : RT @_DAGOSPIA_: VALENTINO CHE FA, TITILLA? IL DOTTOR ROSSI SI REGALA UNO YACHT DA 9 MLN €.IL NOME DELLA BARCA E' -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Non solo circuiti per, ma anche le onde. Il campione di motociclismo si prepara a viaggiare a bordo del suo nuovo yatch. Ha acquistato, infatti, un lussuoso scafo per la cifra di 9 milioni di euro. Si ...Il decimo iride di, infine, è da romantici. Ma la classe non è acqua e cambiare ambiente gli sta già facendo bene. Anche a 42 anni suonati... OPTA - 23 - 03 - 2021 19:21Sarà una stagione di emozioni quella che si appresta a vivere Luca Marini, giovane pilota di motociclismo e fratello del pluricampione del mondo Valentino Rossi, che domenica farà il suo esordio nel c ...Siamo di fronte ad uno dei Mondiali di MotoGP più indecifrabili di sempre. Non si tratta di una domanda, ma di una affermazione. Dopo anni di domini assoluti, prima di Valentino Rossi, quindi Casey St ...