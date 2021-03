Valentino Rossi | nuovo yacht extra lusso | il valore è spropositato

(Di martedì 23 marzo 2021) Ildi, dal. Il 9 volte campione del mondo assiste in collegamento alla messa in acqua Uno degli sportivi più amati della storia, uno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Il Covid mi ha fatto sentire solo. Ora vorrei un figlio' #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori - UnaiYellow46 : RT @gponedotcom: Valentino Rossi: 'In Qatar potrò stare nel gruppo dei migliori': 'Il mio passo è buono, sono pronto per iniziare'. Morbide… - dinoadduci : Eliporti, cinema, garage a bordo: le barche 'esagerate' delle star dello sport - cusferraragolf : Eliporti, cinema, garage a bordo: le barche 'esagerate' delle star dello sport - monicascapin77 : RT @Gentedimare20: Valentino Rossi si regala un Sanlorenzo SX88 da 9 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Perché uno si chiamaed è il pilota con il maggior numero di tifosi nel mondo grazie ai suoi 26 anni nel motomondiale e l'altro è Franco Morbidelli, vicecampione del mondo in carica e ...... seppur con ambizioni diverse: Franco Morbidelli , forte delle ottime prestazioni mostrate nei test , vuole lottare fin da subito per il podio e la vittoria;, nuovo arrivato nel box ..."Sarà una prima gara ancora più speciale del solito" sottolinea il 23enne pilota, considerato che fra gli avversari da battere troverà anche il mostro sacro, nonchè fratello maggiore, Valentino Rossi.Valentino Rossi non ha badato a spese per regalarsi un nuovo modello di yatch. Si chiamerà Titilla III ed è un Sanlorenzo SX88. Costo base: 4.5 milioni di euro ma la somma è destinata a lievitare alme ...