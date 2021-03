Vaccino | USA | “Da Astrazeneca dati incompleti su efficacia”

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Standoforniti dail suoanti Covid ha mostrato un 79% dinella prevenzione della malattia sintomatica e una protezione totale nei confronti delle forme gravi o critiche, senza che si siano registrati rischi accresciuti di trombosi fra i pazienti. Tuttavia a un’analisi dell’Istituto nazionale statunitense per le allergie e le malattie contagiose (Niaid) questi– ricavati da un test clinico su larga scala condotto negli Stati Uniti, in Cile e in Perù – sono risultatie obsoleti. I dubbi espressi dal Niaid arrivano nel momento in cui le autorità sanitarie statunitensi stanno valutando l’autorizzazione di emergenza deldi. Una decisione in merito è, infatti, attesa nelle ...

