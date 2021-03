Vaccino Sputnik in Italia, cosa dicono gli esperti (Di martedì 23 marzo 2021) Un team dell’Ema arriverà in Russia il 10 aprile per controllare i test del Vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V. Intanto in Italia prosegue il dibattito. “Si parla del Vaccino Sputnik. Penso che su questo tema sia necessario fare lavorare gli enti regolatori in serenità, senza alcuna pressione politica” scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervenendo nel dibattito in corso sul Vaccino russo contro il Covid-19. “Le pressioni politiche su Aifa hanno portato alle catastrofiche sperimentazioni Di Bella, Stamina e via dicendo. Meglio astenersi”. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, ospite della tavola rotonda online ‘Evoluzione della pandemia, Vaccino russo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) Un team dell’Ema arriverà in Russia il 10 aprile per controllare i test delrusso contro il coronavirusV. Intanto inprosegue il dibattito. “Si parla del. Penso che su questo tema sia necessario fare lavorare gli enti regolatori in serenità, senza alcuna pressione politica” scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervenendo nel dibattito in corso sulrusso contro il Covid-19. “Le pressioni politiche su Aifa hanno portato alle catastrofiche sperimentazioni Di Bella, Stamina e via dicendo. Meglio astenersi”. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, ospite della tavola rotonda online ‘Evoluzione della pandemia,russo ...

