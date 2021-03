Vaccino Pfizer | Figliuolo | «Un milione di dosi entro 24 ore» | ma è allarme terapie intensive

Leggi su urbanpost

In un anno di pandemia abbiamo imparato che gli effetti concreti delle restrizioni si vedono a distanza di qualche settimana; non sono immediati. Per questo non deve stupire che la notizia della curva dei contagi in discesa, con due italiani su tre in lockdown, sia accompagnata dall'immagine degli ospedali al collasso e il crescente numero dei morti. Nel corso della giornata di ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi ha visto a Palazzo Chigi il commissario Francesco Paoloe il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Il premier vuole accelerare, dare una sterzata con la somministrazione dei vaccini anti Covid ed evitare ulteriori passi falsi. L'ex dirigente della Bce è consapevole che la campagna vaccinale è la più grande scommessa del suo governo.