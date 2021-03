Vaccino Lazio | da oggi puoi prenotare la vaccinazione con l’App Salutelazio | ecco come

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 marzo 2021)ilcontro il Covid-19 dasarà più facile e rapido grazie alSalute. E’ proprio l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, a diramare la notizia: «Daè possibile effettuare la propria prenotazione per ilanti Covid utilizzando ancheSalute». Sorprendente è che le prenotazioni siano già più di mille ricevute in questa modalità:è scaricabile sia per iOS che per Android. Leggi anche: Coronavirus, aumentano ancora casi e decessi. D’Amato: ‘Oltre 20mila vaccini al giorno’ App SaluteilInnanzitutto bisogna ...