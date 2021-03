Vaccino, il report: rifiutato da meno del 2% dei medici degli ospedali e da 100 infermieri (Di martedì 23 marzo 2021) Pochi, anzi pochissimi i e gli che rifiutano il . L'1 - 2% dei medici ospedalieri, ovvero tra i 1.140 e i 2.280 su un totale di 114.000 attivi. E un centinaio di infermieri su un totale di 254mila. La ... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021) Pochi, anzi pochissimi i e gli che rifiutano il . L'1 - 2% deieri, ovvero tra i 1.140 e i 2.280 su un totale di 114.000 attivi. E un centinaio disu un totale di 254mila. La ...

Advertising

istsupsan : ??#COVID19, PRIMI EFFETTI DEL #VACCINO NELLE RSA ???Nelle strutture residenziali in calo incidenza, residenti isola… - HuffPostItalia : Report Gimbe: manca all’appello il 45% delle dosi di vaccino - paolorm2012 : RT @istsupsan: ??#COVID19, PRIMI EFFETTI DEL #VACCINO NELLE RSA ???Nelle strutture residenziali in calo incidenza, residenti isolati e, in… - Agenas_Salute : RT @istsupsan: ??#COVID19, PRIMI EFFETTI DEL #VACCINO NELLE RSA ???Nelle strutture residenziali in calo incidenza, residenti isolati e, in… - romi_andrio : RT @istsupsan: ??#COVID19, PRIMI EFFETTI DEL #VACCINO NELLE RSA ???Nelle strutture residenziali in calo incidenza, residenti isolati e, in… -