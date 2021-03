Vaccino, il giudice di Belluno dà ragione a due case riposo: “Giusto sospendere dal lavoro gli operatori sanitari che lo rifiutano” (Di martedì 23 marzo 2021) Giusto sospendere dal lavoro gli operatori sanitari che hanno rifiutato di vaccinarsi contro il Covid: lo stabilisce una sentenza del giudice di Belluno, Anna Travia, che ha respinto la richiesta avanzata da due infermieri e otto operatori sociosanitari e dato ragione alle due case di riposo, la Servizi Sociali Assistenziali S.r.l (Sersa) e la Sedico Servizi. I dieci operatori delle Rsa, come riporta il Corriere del Veneto, a febbraio non si erano sottoposti alla somministrazione della prima dose e per questo, il giorno dopo, erano stati messi in ferie forzate dalla direzione della Rsa e sottoposti alla visita del medico del lavoro. Il medico aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)dalgliche hanno rifiutato di vaccinarsi contro il Covid: lo stabilisce una sentenza deldi, Anna Travia, che ha respinto la richiesta avanzata da due infermieri e ottosocioe datoalle duedi, la Servizi Sociali Assistenziali S.r.l (Sersa) e la Sedico Servizi. I diecidelle Rsa, come riporta il Corriere del Veneto, a febbraio non si erano sottoposti alla somministrazione della prima dose e per questo, il giorno dopo, erano stati messi in ferie forzate dalla direzione della Rsa e sottoposti alla visita del medico del. Il medico aveva ...

