Vaccino | Galli | “Se riuscissimo a produrre Sputnik sarebbe arma in più”

ROMA – "Sputnik è sicuramente un'arma a disposizione in più, se riuscissimo a produrlo su suolo comunitario sarebbe ottimo perché si giova del sistema a doppio vettore virale". Così Massimo Galli, direttore malattie infettive al Sacco di Milano, partecipando al Forum di dialogo italo-russo su 'Evoluzione della pandemia, focus sul vaccino russo Sputnik V, sue caratteristiche e prospettive di utilizzo'.

