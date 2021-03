Vaccino Covid, si accelera: oggi un milione di nuove dosi. Germania, lockdown a Pasqua: “Abbiamo un nuovo virus” (Di martedì 23 marzo 2021) La campagna vaccinale italiana contro il Covid stenta a decollare. Ma adesso non c’è più tempo, il governo Draghi vuole accelerare. oggi 23 marzo arriverà un milione di dosi Pfizer, distribuite alle regioni. Le fiale, destinate agli anziani con più di 80 anni e alle categorie più fragili, si aggiungono alle 333.600 dosi di Moderna distribuite lunedì 22 marzo e alle 279mila di AstraZeneca il cui arrivo in Italia è previsto domani 24 marzo. In Germania intanto la situazione precipita. La cancelliera Angela Merkel annuncia un lockdown duro per Pasqua, saltano anche le funzioni religiose: “Abbiamo un nuovo virus, più letale e più contagioso”. Quasi 3 milioni di persone fragili ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 marzo 2021) La campagna vaccinale italiana contro ilstenta a decollare. Ma adesso non c’è più tempo, il governo Draghi vuolere.23 marzo arriverà undiPfizer, distribuite alle regioni. Le fiale, destinate agli anziani con più di 80 anni e alle categorie più fragili, si aggiungono alle 333.600di Moderna distribuite lunedì 22 marzo e alle 279mila di AstraZeneca il cui arrivo in Italia è previsto domani 24 marzo. Inintanto la situazione precipita. La cancelliera Angela Merkel annuncia unduro per, saltano anche le funzioni religiose: “un, più letale e più contagioso”. Quasi 3 milioni di persone fragili ...

