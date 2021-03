Vaccino Covid Roma, dove prenotare per AstraZeneca, Pfizer e Moderna: l’elenco dei punti vaccinali (Di martedì 23 marzo 2021) La campagna vaccinale nel Lazio prosegue senza sosta, ora ancora di più dopo lo stop momentaneo di AstraZeneca e il conseguente via libera dell’Aifa qualche giorno dopo. Stando alla giornata di ieri, sono state effettuate 818117 vaccinazioni e, come si legge sul portale Salute Lazio, nella Regione la prima somministrazione del Vaccino contro il Covid è stata già effettuata all’87% degli over 80 che si sono prenotati. “Avanti tutta con la campagna vaccinale. Da oggi (ieri, ndr) torniamo a 20.000 somministrazioni al giorno” – ha dichiarato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Quando si prenota il Vaccino sul portale non si conosce subito quale antidoto verrà iniettato, ma quasi ogni centro adibito alle somministrazioni ne ha a disposizione uno. A Roma dove si può fare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) La campagna vaccinale nel Lazio prosegue senza sosta, ora ancora di più dopo lo stop momentaneo die il conseguente via libera dell’Aifa qualche giorno dopo. Stando alla giornata di ieri, sono state effettuate 818117 vaccinazioni e, come si legge sul portale Salute Lazio, nella Regione la prima somministrazione delcontro ilè stata già effettuata all’87% degli over 80 che si sono prenotati. “Avanti tutta con la campagna vaccinale. Da oggi (ieri, ndr) torniamo a 20.000 somministrazioni al giorno” – ha dichiarato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Quando si prenota ilsul portale non si conosce subito quale antidoto verrà iniettato, ma quasi ogni centro adibito alle somministrazioni ne ha a disposizione uno. Asi può fare il ...

