Vaccino Covid, oltre 750mila dosi somministrate a docenti e Ata. I dati regione per regione. IN AGGIORNAMENTO (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo i numeri del report del governo aggiornato al 22 marzo, sono 8.029.789 gli italiani a cui è stata inoculata almeno la prima dose di Vaccino, sono 9.577.500 le dosi consegnate, con una percentuale dell’83.8% di vaccini fatti su quelli consegnati. 4.845.590 le donne vaccinate e 3.184.199 gli uomini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo i numeri del report del governo aggiornato al 22 marzo, sono 8.029.789 gli italiani a cui è stata inoculata almeno la prima dose di, sono 9.577.500 leconsegnate, con una percentuale dell’83.8% di vaccini fatti su quelli consegnati. 4.845.590 le donne vaccinate e 3.184.199 gli uomini. L'articolo .

