Vaccino Covid, il piano del governo: "Pronti ad aiutare le Regioni in ritardo con Difesa e Protezione civile" (Di martedì 23 marzo 2021) Soprattutto va fatto di tutto per rispettare il nuovo quadro regolatorio nazionale, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale , che individua in modo perentorio categorie e fasce di età per la ... Leggi su corriere (Di martedì 23 marzo 2021) Soprattutto va fatto di tutto per rispettare il nuovo quadro regolatorio nazionale, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale , che individua in modo perentorio categorie e fasce di età per la ...

Advertising

RobertoBurioni : Vi aspetto questa sera, per spiegarvi come si stabilisce che un vaccino è sicuro ed efficace, in modo che possiate… - antoguerrera : ?? Ieri in Regno Unito 873.784 inoculazioni di vaccino anti Covid in 24 ore. Ripeto: ottocentosettantremilasettecen… - ItaliaViva : Adesso bisogna dare un messaggio chiaro: il vaccino funziona, è necessario ed è l'unica arma che abbiamo contro il… - 73deva73 : Vaccino Covid, mancano 1,7 milioni di dosi. Le scorte sono quasi esaurite- - Arjuna21100 : RT @RaffaeleCarcano: John Magufuli, presidente della Tanzania, lo scorso anno ha affermato in una chiesa che Dio aveva eliminato il Covid d… -