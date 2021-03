Vaccino covid | Crisanti | “Pfizer e Moderna per ricchi | Sputnik simile ad AstraZeneca”

(Di martedì 23 marzo 2021) Ben venga ilma c’è bisogno di un approfondimento. La pensa così il virologo Andreache, ospite di ‘Tagadà’ su La7, frena le fughe in avanti. “come concezione ade Johnson&Johnson, quindi – spiega– non mi sorprende che questofinzioni. Parte dei dati sono stati pubblicati su una rivista internazionale molto importante e sono tutto sommato convincenti – sottolinea -. Penso che in questo momento ci sia bisogno di un approfondimento e di una verifica. Immagino che i dati siano già a disposizione dell’Ema, che li sta valutando. Quindi, è un processo che è in via di maturazione”. Quanto alla scarsa disponibilità di vaccini,è netto: “La questione andava ...

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 8,1 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 2,5 milioni.