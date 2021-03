Vaccino covid | Bassetti | “Arrivare a 500mila dosi o sono dolori”

(Di martedì 23 marzo 2021) “Se per l’autunno non avremo messo in sicurezza il 70-75% della popolazione con ilcontro il coronavirus, bisognerà domandarsi perché le cose non avranno funzionato. Dobbiamoa 500.000 persone vaccinate ogni giorno. Ieri ne abbiamo vaccinate 172.000: troppo poche. L’Inghilterra ne vaccina 800.000 al giorno, dobbiamoa quei numeri e se non ci arriviamo saranno”. Il professor Matteo, il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, a Cartabianca risponde così alle domande sull’andamento della campagna di vaccinazione. “Fino ad oggi ho dovuto constatare che le cose non hanno funzionato come avrebbero dovuto.arrivati meno vaccini del previsto, ma cianche scelte sbagliate. Ci ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente stipendio senza il vaccino anti-Covid. Questa la decisione di un giudice di Belluno. Dieci operatori di una… - lucianonobili : Andrea #Scanzi. Un anno fa negazionista del Covid, un anno dopo furbetto del #vaccino, che salta la fila. Mille scu… - SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - RobertoZucchi11 : RT @Corrado95865994: Non sarà che ha ragione da vendere? Meritevole di attenzione: 'Di cure che possono sconfiggere il covid si parla già… - ChurchOfVerity : RT @DogeViva: @ClaudioDeglinn2 Perché sfiduciare #Speranza: - assenza piano pandemico - circolare di marzo 2020 con cui sconsigliava le… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid

"Se per l'autunno non avremo messo in sicurezza il 70 - 75% della popolazione con ilcontro il coronavirus, bisognerà domandarsi perché le cose non avranno funzionato. Dobbiamo arrivare a 500.000 persone vaccinate ogni giorno. Ieri ne abbiamo vaccinate 172.000: troppo poche. L'...Perché, come noto, di somministrazioni ne occorrono due, fatta eccezione per ildi J&J che ...Intanto si profila all'orizzonte il dibattito interno al governo sulle prossime misure anti -:...Oltre 2,7 milioni di morti e 123 milioni di contagiati nel mondo. Iss: la carenza di vitamina D può aggravare la prognosi ...L’Allianz Stadium di Torino, stadio di proprietà della Juventus, da domani sarà operativo come un nuovo punto per la somministrazione del vaccino anti-Covid ...