Vaccino AstraZeneca | nuovi dubbi dagli Usa | Dati obsoleti L' Europa | Scandaloso | consegnata una fiala su quattro

Advertising

Ettore_Rosato : Più di 8 mln le dosi di #vaccino somministrate ad oggi nel nostro Paese. Il Piano vaccinale prosegue non spedito co… - TgLa7 : #Vaccino: Costa,AstraZeneca e J&J in farmacie prossime settimane - M5S_Europa : #AstraZeneca non riesce a garantire la produzione che aveva indicato e si scopre che utilizza solo uno stabilimento… - everythingcanc2 : RT @Moonwalkerin44: Mio nonno, cinque miei zii e due miei cugini, qualche settimana fa, hanno fatto il vaccino #AstraZeneca e stanno beniss… - Alien1it : Trombosi dopo la somministrazione della dose #AstraZeneca: 35enne di #Latina ricoverata in gravi condizioni al… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

"Visto che molte Regioni lo stanno già facendo credo che anche in Lombardia si possa vaccinare conanche gli over 80 che sono in condizioni di ricevere il". Così Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale a margine dell'inaugurazione dell'hub ...Sono riaperte, da oggi mercoledì 24 marzo, in Toscana le prenotazioni con ilper i cittadini nati dal 1941 al 1944 (che non hanno ancora compiuto 80 anni), forze armate e forze dell'ordine, personale scolastico e universitario docente e non docente, purché ...Ad Anagni, nello stabilimento della Catalent, sono arrivate 29 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca pronte per essere spedite nel Regno Unito e scoperte dalle autorità ...L’attenzione degli investitori è per la rilevazione sulla fiducia delle imprese con l’aggiornamento degli indici Pmi in Europa e Stati Uniti ...