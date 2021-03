Vaccino AstraZeneca a Napoli | 6 sanitari su 10 non si presentano alla convocazione

Advertising

ilpost : Ci sono nuove conferme sull’efficacia del vaccino di AstraZeneca - PietroGrasso : Fidatevi della scienza. Oggi ho avuto la mia dose di #vaccino #AstraZeneca. Mi ero prenotato sul portale del Lazio… - TgLa7 : Sperimentazione #Usa su #AstraZeneca, il #vaccino è sicuro ++ Nessun problema di sicurezza riguardo i #coaguli di s… - Franco32656300 : RT @AlanPanassiti: #AstraZeneca è un ottimo #vaccino. Lo dimostra il Regno Unito: vaccinatevi e non scassate la ciolla. Turisti della democ… - alportog : RT @AlessandroCere7: Uno studente di 24 anni è stato trovato morto nella sua casa di Nantes , 10 giorni dopo aver ricevuto una dose del vac… -

... che potrebbero avere fornito una visione incompleta dei dati sull'efficacia' del suo. L'istituto ha esortatoa lavorare con le autorità Usa per ' esaminare i dati sull'efficacia ......le consegne o stop alle esportazioni" La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato di sostenere la minaccia della Commissione europea di bloccare le esportazioni delse l'Ue ...Il vaccino di AstraZeneca, ha spiegato, "si può anche utilizzare anche il giorno dopo e la siringa che non sia stata utilizzata può essere tenuta in frigorifero fino al mattino dopo. Per Moderna le ...Il gruppo di esperti ha espresso «preoccupazione per il fatto che AstraZeneca possa aver utilizzato informazioni obsolete in questo studio, il che potrebbe aver portato a una stima incompleta ...