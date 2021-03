Vaccini, ogni Regione ha il suo piano: nel Lazio e in Campania si corre già con gli over 70, Lombardia e Toscana indietro con gli 80enni – Mappa e grafici (Di martedì 23 marzo 2021) Alcune regioni marciano spedite con gli over 70, altre sono ancora ferme ai novantenni o hanno scelto in autonomia a quali categorie dare la precedenza. C’è chi, come l’Emilia Romagna, ha già chiuso con le Rsa, chi è a metà del guado e chi – Calabria in testa – è ancora in alto mare con le dosi per insegnanti e forze dell’ordine. Lazio e Campania corrono, la Lombardia annaspa nell’incertezza. L’Italia dei Vaccini? A quasi tre mesi dall’inizio della campagna di massa è una grande lotteria della salute, un treno lanciato – si spera – verso l’uscita dalla pandemia che viaggia però a velocità (e con modalità) molto diverse: tante quante sono le regioni. E così, fatalmente, una prestazione sanitaria universale si riduce a un colpo di fortuna: Regione che abiti, copertura che trovi. Questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Alcune regioni marciano spedite con gli70, altre sono ancora ferme ai novantenni o hanno scelto in autonomia a quali categorie dare la precedenza. C’è chi, come l’Emilia Romagna, ha già chiuso con le Rsa, chi è a metà del guado e chi – Calabria in testa – è ancora in alto mare con le dosi per insegnanti e forze dell’ordine.corrono, laannaspa nell’incertezza. L’Italia dei? A quasi tre mesi dall’inizio della campagna di massa è una grande lotteria della salute, un treno lanciato – si spera – verso l’uscita dalla pandemia che viaggia però a velocità (e con modalità) molto diverse: tante quante sono le regioni. E così, fatalmente, una prestazione sanitaria universale si riduce a un colpo di fortuna:che abiti, copertura che trovi. Questo ...

fanpage : 'Cinque persone muoiono per il #Covid19 ogni minuto nel mondo perché non sono vaccinate (...) la proprietà privata… - matteorenzi : Un pensiero commosso ai centomila connazionali che ci hanno lasciato per colpa del Covid. Li ricordiamo nei nostri… - ladyonorato : I #negazionisti del rischio dei vaccini, anche a fronte di decine di migliaia di reazioni avverse gravi e migliaia… - Patty66509580 : Vaccini, ogni Regione ha il suo piano: nel Lazio e in Campania si corre già con gli over 70, Lombardia e Toscana in… - rosdefilippis : RT @senzasinistra: Se non togliamo alle #Regioni gestione #vaccini non ne usciamo. Ma #Draghi come #Conte non lo decide. #Lega #Salvini #… -