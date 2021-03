Vaccini nelle farmacie, Nessun rifiuto ma serve personale medico (Di martedì 23 marzo 2021) di Andrea Orza Vaccinazioni, il Governo propone nuove soluzioni. Stavolta sono i farmacisti ad essere protagonisti nella missione vaccinale anti-Covid-19. Sarà possibile somministrare il vaccino in spazi tanto ristretti? Come risponde l’ordine dei farmacisti alle ultime intenzioni del Governo senza ancora un’organizzazione adeguata di sostegno? La dottoressa Gerardina Chiancone, farmacista presso la “Farmacia Verdi” risponde all’exploit mediatico degli ultimi giorni e spera con premura materna in un programma di reclutamento per sè e per i colleghi del suo ordinamento. “In proposito della “tempesta Astra-Zeneca”, come farmacista e appassionata della scienza tengo a precisare che gli effetti collaterali risultano per molti dei medicinali in uso comune ma non per questo bisogna tirarsi indietro e rifiutare di fare il vaccino seguendo i moti disfattisti “NO-VAX”. Ancora non abbiamo avuto ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 23 marzo 2021) di Andrea Orza Vaccinazioni, il Governo propone nuove soluzioni. Stavolta sono i farmacisti ad essere protagonisti nella missione vaccinale anti-Covid-19. Sarà possibile somministrare il vaccino in spazi tanto ristretti? Come risponde l’ordine dei farmacisti alle ultime intenzioni del Governo senza ancora un’organizzazione adeguata di sostegno? La dottoressa Gerardina Chiancone, farmacista presso la “Farmacia Verdi” risponde all’exploit mediatico degli ultimi giorni e spera con premura materna in un programma di reclutamento per sè e per i colleghi del suo ordinamento. “In proposito della “tempesta Astra-Zeneca”, come farmacista e appassionata della scienza tengo a precisare che gli effetti collaterali risultano per molti dei medicinali in uso comune ma non per questo bisogna tirarsi indietro e rifiutare di fare il vaccino seguendo i moti disfattisti “NO-VAX”. Ancora non abbiamo avuto ...

